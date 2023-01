Statt Silvester-Party mit Grippe im Bett gelegen

Weniger grippale Infekte

1513 Personen waren in der Vorwoche wegen einer Grippeerkrankung ans Bett gefesselt, konnten damit nicht in der gewohnten Weise Weihnachten feiern. Seit drei Wochen steigt die Zahl der Infektionen stark an. In der Kalenderwoche 49 gab es 347 Fälle, in der Kalenderwoche 50 schon 1027. Leicht zurückgegangen ist in der Vorwoche hingegen die Zahl jener Personen, die einen grippalen Infekt hatten: In der KW 50 waren es 28.180, in der KW 51 27.710.