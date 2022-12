Proben nach Chemikalien in Grundwasser in Leonding

Zusammenhang mit Flughafen?

Eine Möglichkeit für die Verunreinigung sei ein Zusammenhang mit dem Flughafen, ähnlich wie in Salzburg, wo der Löschschaum das Grundwasser kontaminiert habe. „Das muss aber in Oberösterreich nicht so sein“, betonte König. Es seien aber über viele Jahre Stoffe, die mittlerweile verboten seien, in Löschmitteln eingesetzt worden und im Boden versickert. Die Analyse der nun gezogenen systematischen Proben werde länger dauern. Das Grundwasser wurde in Oberösterreich heuer erstmals auf PFAS-Belastungen überprüft.