Alte Gutscheine: Käufer bekommen jetzt Geld zurück

Gute Nachricht für Konsumentinnen und Konsumenten: Wer noch alte Gutscheine von Kunst-, Kultur- oder Sportveranstaltungen hat, die aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt wurden, kann diese ab 1. Jänner 2023 in bar beim Veranstalter einlösen. „Veranstalter müssen die Gutscheine kostenlos bar auszahlen, wenn Konsumenten oder Konsumentinnen das möchten“, so die Arbeiterkammer am Dienstag.