Freche Langfinger nutzen den Weihnachtstrubel

Als am Mittwoch eine 53-Jährige in Klagenfurt ihre Supermarkt-Einkäufe in ihr Auto packen wollte, legte sie ihre Handtasche zuvor schon in den Pkw. Diese Gelegenheit packte ein 24-jähriger Algerier am Schopf. Er griff sich die Tasche und wollte damit flüchten. Weil ihn aber die Frau bemerkt hatte, warf er seine Beute unter ein Auto und gab Fersengeld. Er wurde gefasst.