TikTok-Mutter griff auf Daten von Journalisten zu

TikTok in den USA bald verboten?

Laut einer mit der Sache vertrauten Person sind vier Personen entlassen worden, je zwei in China und zwei in den USA. TikTok steht in den USA derzeit zunehmend unter Druck. Abgeordnete beider Parteien haben Gesetzesentwürfe eingebracht, um die Video-App zu verbieten. Vor einigen Wochen warnte der Chef der Bundespolizei FBI, Chris Wray, die chinesische Regierung könnte die App benutzen, um die Kontrolle über Daten von Millionen von US-Bürgerinnen und US-Bürgern zu erlangen. Zudem könne sie die Empfehlungs-Algorithmen der Software manipulieren, um Einfluss auszuüben.