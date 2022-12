Doskozil mahnt: „Die Umfragen sollten wachrütteln“

Das Burgenland wird erschüttert durch den gewaltsamen Tod eines 42-jährigen Familienvaters bei einer Schlägerei vor einer Disko in Schattendorf. Zwei junge Männer sind in U-Haft. Ein Verdächtiger ist ein 18-jähriger Syrer. Er war im Zuge der Flüchtlingskrise 2015 mit seinen Eltern nach Österreich gekommen. „Keiner kann ermessen, was das für die Kinder und die Frau bedeutet“, sagt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil im Gespräch mit der „Krone“ in Bezug auf das Todesopfer.