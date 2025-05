Eine spannende Zeitreise als Jubiläumsgeschenk

Spannende Details

Die Festrede hielt Kulturmanagerin Elisabeth Schweeger. Projektleiterin Heike Kroemer gab einen spannenden Einblick in die Entstehung des Projekts. Beheimatet ist das Museum in der Pfarrgasse 20. Erbaut worden war das Gebäude in den 1950ern, als Villa – daher der Name – eines Arztes. Später ging das Haus in den Besitzer der Barmherzigen Brüder über. Die Ordensgemeinschaft stellte das Gebäude schließlich der Stadtgemeinde für das Projekt zur Verfügung.