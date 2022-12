SPÖ-Chefin: Zwist mit Doskozil nicht überbewerten

Inhaltlich plädierte Rendi-Wagner für Verfahrenszentren an den EU-Außengrenzen. Dort solle über Asyl entschieden werden. Bei einer negativen Entscheidung sei eine rasche Rückführung in die Herkunftsländer wichtig. Kritik übte sie hier neuerlich an der Regierung und der ÖVP: „Kein einziges Rückführungsabkommen wurde in den letzten fünf Jahren von der ÖVP abgeschlossen.“