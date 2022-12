Doskozil lässt sich in Kanzler-Stellung bringen

SPÖ-Bundesparteipräsidium - ohne Doskozil

Ohne Doskozil wird sich das SPÖ-Bundesparteipräsidium - dessen Mitglied er nicht mehr ist - laut einem „Kurier“-Bericht am 4. und 5. Jänner in Kärnten treffen. Der Landeshauptmann weilt zu diesem Zeitpunkt in seiner Funktion als Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz in der Schweiz, bestätigte sein Büro auf Anfrage. Bei diesem Termin geht es um Erneuerbare Energie.