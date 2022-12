Doskozil kritisiert „Gehässigkeit“ nach Umfrage

Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat am Donnerstag die von seiner Landespartei in Auftrag gegebene Umfrage, in der sein Potenzial als Spitzenkandidat der SPÖ bei Nationalratswahlen abgefragt wurde, verteidigt und betont, er sei von der „Gehässigkeit“ innerhalb der SPÖ überrascht, die ihm nun entgegenschlage. Dass er tatsächlich Kanzlerkandidat werde, sei „utopisch, weil ich offensichtlich in der Partei zu sehr polarisiere“, sagte Doskozil.