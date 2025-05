Therme Stegersbach segelt auf Erfolgskurs

Bis Ende März stieg der Umsatz in der Therme Stegersbach gegenüber dem Vorjahr um 14 Prozent an. Was hervorzuheben ist: Heuer fielen die Osterferien, traditionell eine starke Umsatzwoche, in den April, was das Ergebnis noch positiver macht. Parallel dazu konnte das Allegria Resort ein Umsatzwachstum von 15 Prozent erzielen.