Rendi-Wagner vs. Doskozil: Neues Match um Spitze

SPÖ Burgenland favorisiert „Modell Scholz“

Wie eine friedliche Lösung aussehen könnte, skizziert Fürst am Beispiel „Modell Scholz“. Olaf Scholz war lange als SPD-Parteichef innerparteilich nicht mehrheitsfähig, aber eine Umfrage bestätigte ihm die besten Chancen als Spitzenkandidat. So einigte man sich in der SPD dann doch auf Scholz - und heute ist er deutscher Kanzler. So einen Modus Operandi favorisiere die SPÖ Burgenland für die Wahl des nächsten Spitzenkandidaten. Also doch Interesse an einem Machtkampf.