Porsche nimmt erste eigene eFuel-Anlage in Betrieb

In der Testphase ist eine Produktion von rund 130.000 Litern im Jahr vorgesehen. Der eFuel-Kraftstoff soll zunächst im Porsche-Mobil-1-Supercup und in den Porsche Experience Centern eingesetzt werden. Bis Mitte des Jahrzehnts soll das Projekt in Chile rund 55 Millionen Liter pro Jahr produzieren. Zwei Jahre später sollen es bereits 550 Millionen Liter sein. Zum Vergleich: In Deutschland wurden im Jahr 2021 52,1 Millionen Tonnen Kraftstoff verbraucht, in Österreich 3,2 Milliarden Liter.