AMS-Chef startet als Labour MC den Charts-Angriff

Was für die Menschen wirklich zählt

Denn per heute erscheint das Pop/Dance-Lied „Mehr vom Leben!“ „Der Konflikt zwischen älteren Arbeitgebern und jungen Bewerbern (In manchen Familien auch zwischen Eltern und ihren Kindern) beschäftigt aktuell viele Unternehmen und auch uns im AMS sehr. (...) Was liegt näher als diese Geschichte am Tag der Arbeit zu erzählen?“, so der 50-Jährige über seine „Mission“. Der AMS-Chef firmiert dabei als Labour MC. Wie kam es dazu? „Labour (Anm.: zu Deutsch Arbeit), passt doch gut, oder? Und zur Bedeutung des MC gibt es schon so viele Interpretationen, da lass ich gerne weiter rätseln“, lächelt er. Und worum geht es bei „Mehr vom Leben!“?

„,Mehr vom Leben!‘ steht im Gegensatz zu „Mehr zum Leben!“ und beschreibt den Umstand, dass junge gut Qualifizierte heute weniger nach Karriere und Prämien streben, als mehr Zeit mit ihrer Familie, ihren Freunden und ihren Hobbies verbringen möchten.“