Steirer starten in die Schwimmbad-Saison

24 Grad hat das Wasser in den Becken des Schwimmbades in Weiz – außergewöhnlich warm für den Saisonstart. „Das garantieren wir unseren Gästen. Die Becken werden mit Fernwärme geheizt“, sagt Gerald Egger, Leiter des hiesigen Wirtschaftshofs. „Deswegen können wir am 1. Mai starten, auch, wenn das Wetter nicht immer perfekt ist.“ Ob es nun 25 Grad und blauen Himmel hat, so wie am Dienstag, oder Wolken die Sonne verdecken, wie am Mittwoch angesagt: „Die Stammgäste sind ab 1. Mai da. Das sind vor allem Pensionisten, die sich mit dem Schwimmen fit halten. Sie kommen teilweise sogar mehrmals am Tag.“