Wahlzuckerln als bittere Pille

Was, auf die Pensionisten darf man nicht vergessen? Na, keinesfalls, die warten ja schon auf die nächsten süßen Wahlzuckerln: So hat es in vergangenen Jahren beispielsweise eine außertourliche sozial gestaffelte Pensions-„Anpassung“ gegeben, gut gemeint und nicht ganz billig, das kostet laut Fiskalrat zusätzliche 400 Millionen Euro. Im Jahr, Sie haben schon richtig gehört.