Nadal in Madrid-Achtelfinale ausgeschieden

Für Nadal war es das letzte Antreten in Madrid in seiner Karriere, danach wurde auf dem Platz in verschiedener Art an die Erfolge des Routiniers vor Ort erinnert. Dort hatte er 2005, 2010, 2013, 2014 und 2017 den Titel gewonnen. Für Nadal war es ein sehr emotionaler Abschied von seinem Heimpublikum.