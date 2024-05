Für Rapid gilt: Triumph oder Totalschaden

Der 5. Juni 1995: Österreich war gerade der EU beigetreten; gezahlt wurde in Schilling; Thomas Muster marschierte zu seinem Triumph bei den French Open in Paris; Bill Clinton war US-Präsident; Siemens brachte das erste SMS-fähige Handy auf den Markt; in Wien durfte noch ein Champions-League-Finale (Ajax bog Milan) ausgetragen werden; Scatman regierte die Ö3-Charts; Gianluca Vialli galt mit einer Ablöse von 227 Millionen (Schilling, nicht Euro) als teuerster Fußballer der Welt und Peter Guggi schoss Rapid mit seinem 1:0 gegen Leoben zum Cupsieg ...