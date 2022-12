Klage gegen Stromriesen wegen extremen Preisen

Eine Polizistin, der für ihre Zwei-Zimmer-Wohnung in Salzburg 850 Euro Miete in Rechnung gestellt wird, soll monatlich zusätzlich 750 Euro Strom begleichen – bei einem Nettoverdienst (ohne Zulagen) von 1450 Euro. Ein Lokal-Besitzer aus Ostermiething, der 1500 Euro Pacht abliefern muss, soll ab 1. Jänner 1800 Euro nur für Strom zahlen. Oder ein Gastronom, der in Mauerkirchen eine 100 Quadratmeter kleine Bar übernommen hat, muss allein für Strom 900 Euro berappen.