Massiver Widerstand gegen ein „zweites Ohlsdorf“

„Es droht ein zweites Ohlsdorf.“ So hat es Neos Nationalratsabgeordnete Karin Doppelbauer kürzlich in der „Krone“ formuliert. Dort wurde bekanntermaßen eine beträchtliche Fläche Wald für ein Betriebsbaugebiet gerodet. Dasselbe – nur in noch größerem Ausmaß – drohe nun im Mühlviertel, meint Doppelbauer. Die ÖVP wolle dort ein Strom-Freileitungsprojekt durchdrücken, für das die Rodung nötig wäre. Der Neos-Idee, die 110-kv-Leitung als Erdkabel parallel zur WAG-Loop-Gasleitung von Oberkappel bis Bad Leonfelden zu verlegen – und damit den Wald großteils zu verschonen –, erteilt die ÖVP eine Absage.