Star wird für Klub immer mehr zum Klotz am Bein!

Seit Freitag steht er wegen des Vorwurfs der häuslichen Gewalt in München erneut vor Gericht: Jérôme Boateng! Dessen Aussagen am ersten Prozesstag auch den Transfercoup (?) des LASK endgültig in einem anderen Licht erscheinen lassen. Zudem könnten sie noch mehr Sponsoren zum „Nachdenken“ bringen.