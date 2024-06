Wasserretter im Einsatz: Boote im Mondsee geborgen

Ein Fischer war mit seinem Boot im Bereich Loibichl gekentert. Der Pensionist stürzte in den See, trug dabei keine Schwimmweste. Ein in der Nähe befindlicher Fischer (66) aus Salzburg hörte seine Rufe, kam dem 77-Jährigen zu Hilfe und brachte diesen unverletzt ans Ufer. Von der Wasserrettung wurde kurz darauf das Boot des Verunglückten an Land gebracht.