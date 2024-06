Müllflut nach Unwettern nicht nur in Kroatien

Es passiert immer wieder, nicht nur in Kroatien, dass das Meer, besonders nach Unwettern viel Unrat an die Küsten spült. „Das liegt an den Meeresströmungen“, weiß Branimir Tončinić, Direktor der Kroatischen Zentrale für Tourismus in Wien. „Öffentliche Strände werden natürlich schnell gesäubert, bei anderen Küstenabschnitten kann es etwas länger dauern.“