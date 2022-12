„Wir haben wirtschaftlich keinerlei Probleme!“

Durch einen Zeitungsbericht hatte Leobens Obmann Mario Bichler in den letzten Tagen viel Erklärungsbedarf - klingelte das Handy fast im Minutentakt. Immerhin ging es um Hauptsponsor Kaif, ein deutscher Energydrink, und die Insolvenz der Ancor Group aus Deutschland. „Wir sind schon lange nicht mehr von einem Sponsor abhängig. Außerdem ist Kaif schon seit einigen Monaten nicht mehr in der Ancor Group verankert. Die Insolvenz hat also nichts mit unseren Zahlungsflüssen zu tun“, erklärt Bichler.



Neuer Sponsor kommt im Jänner

In den letzten Monaten ist bei den Grün-Weißen aber nicht nur im sportlichen Bereich einiges weitergegangen. Im Januar wird mit GGTM, unterstützt BC Vienna in der Basketball-Bundesliga, ein weiterer Premiumsponsor präsentiert. „Um uns muss sich absolut niemand Sorgen machen, wir werden unsere Mission 2028 erfüllen“, stellt Bichler noch einmal klar, „es gibt viele Firmen und Vertriebsorganisationen im Umfeld einer Marke. Warum eine bedeutende Tageszeitung gezielt Unruhe und Unsicherheit unter den Leuten verbreitet, ist für uns nicht nachvollziehbar. Bis zum heutigen Tag wurden alle Sponsorengelder beglichen.“



Mannschaft wird weiter verstärkt

Nach dem Herbstmeistertitel will man sich nicht auf den Lorbeeren ausruhen, sondern weiter angreifen und nichts dem Zufall überlassen. Mit Lukas Prokop, Michael John Lema, Ricardo Bagadur und Luka Brkic hat man bereits vier Neuzugänge für die Rückrunde in der 3. Liga präsentiert. Trainer Carsten Jancker wird aber noch den einen oder anderen Zugang begrüßen dürfen.