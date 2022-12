Zehntausende Euro und Schmuck für Corona-Spritze

Die Betrugswelle mit sogenannten Schock-Anrufen in Tirol reißt nicht ab: Nachdem am Montag zwei Seniorinnen insgesamt rund 200.000 Euro an Kriminelle verloren hatten, geriet am Dienstag ein 75-jähriger Innsbrucker ins Visier von solch skrupellosen Ganoven. Er sollte Zehntausende Euro und Schmuck herausrücken, weil seine vermeintlich an Corona erkrankte Tochter in Lebensgefahr sei und dringend eine teure Spritze benötige.