Auf Abzocktour: Die fiesen Tricks der Betrüger

Falsche Polizisten und Web-Betrüger haben Hochsaison. In den vergangenen Tagen wurden in Tirol wieder zahlreiche Fälle bekannt. Doch woran liegt es, dass derartige Maschen trotz zahlreicher Warnungen so oft funktionieren und woher haben die Täter die Daten ihrer Opfer? Die „Tiroler Krone“ hat nachgefragt.