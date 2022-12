Besinnlichkeit und Action am Weihnachtswochenende

Mit weihnachtlichem Volksgesang, begleitet an der neu renovierten Orgel, wird die Christmette an Heiligabend in der Stadtpfarrkirche St. Georg in Schärding gestaltet. Das Weihnachtshochamt am darauffolgenden Tag lockt mit einer Orchester-Aufführung zur „Krönungsmesse“. Kosten: Eintritt frei; Datum: Christmette: 24. Dez. (22 Uhr); Weihnachtshochamt: 25. Dez. (9.30 Uhr)

(Bild: Ernst Scheurecker)