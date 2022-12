Zwei Terroristen waren doch nur Schafhirten

Freispruch - nicht rechtskräftig

Dass die „Al-Nusra-Front“ in Österreich als Terrororganisation geführt wird und sie statt Grundversorgung in Freiheit nur Essen im Gefängnis bekommen, damit hatten die beiden Schafhirten wohl nicht gerechnet. Und vorm Schöffensenat in Wels zogen sie alle ihre Angaben über ihre „Heldentaten“ in Syrien zurück. Es gab auch keine Beweise - und deshalb Freispruch. Die Staatsanwaltschaft gab keine Erklärung ab - nicht rechtskräftig.