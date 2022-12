Brutales Schläger-Trio nach Attacke geschnappt

Fahndungserfolg für die Polizei nach einer brutalen Schlägerei in Krems: Nachdem ein 21-jähriger Mann aus Weinzierl am Walde nach einem Lokalbesuch am Hohen Markt Ende Oktober von bisher Unbekannten auf offener Straße attackiert und fast tot geprügelt wurde, gelang es der Exekutive nun, drei mutmaßliche Täter auszuforschen.