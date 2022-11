21-Jähriger mitten in Krems beinahe totgeprügelt

Türsteher versuchte zu helfen

Nach einer Auseinandersetzung des Mannes mit seinen späteren Peinigern in einem Lokal am Hohen Markt lief der 21-Jährige in Richtung Pfarrplatz davon. Ein Türsteher dürfte dem Opfer noch Zeit verschafft haben, indem er die ihm nach eilenden drei Täter so lange als möglich zurückhielt. In der Margarethenstraße holte die Schlägertruppe ihr Opfer schließlich aber ein.