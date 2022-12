„Königliche“ Tipps für Tiroler Nachwuchskicker

Dank „Krone“ winkt Camp in München und ein Star-Trikot

Die „Tiroler Krone“ spielt nun kurz vor Weihnachten Christkind und ermöglicht dem einen oder anderen Glücklichen ein Highlight der besonderen Art: Alle, die sich bis zum 31. Dezember mit dem Code „Tiroler Krone“ zum Fußballcamp 2023 anmelden, bekommen nicht nur tolle Lehrstunden und ein Ausstatterpaket von Real Madrid, sondern nehmen auch an einer ganz besonderen Verlosung teil. Als Hauptpreise winken ein fixer Startplatz für das Auswahl-Camp in München mit Chance auf das große Finale in der spanischen Hauptstadt sowie ein signiertes Trikot von Real-Star Toni Kroos.