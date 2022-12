„High Noon“ in Koalition: Es kracht laut im Gebälk

Hochspannung ist Dienstag garantiert: Zuerst präsentiert Lilihill seine Fluglinie, eine halbe Stunden später steht in der Landesregierung neuerlich die sogenannte Call-Option, also die Rückabwicklung der Privatisierung auf dem Programm. Überraschenderweise hat die ÖVP diese bereits einmal von der SPÖ in der Regierung abgelehnte Rückabwicklung wieder als Antrag eingebracht und Landeshauptmann Peter Kaiser hat sie auch auf die Tagesordnung der Sitzung gesetzt.