Vor Ried-Feier kellnerte Glasner für Obdachlose

Europacup-Titel? „Nice to have!“

Der dann am Donnerstag mit seiner Frau Bettina Überraschungsgast bei der Weihnachtsfeier der SV Ried war. Damit für einen Abend zu dem Klub zurückkehrte, für den er 573 Spiele absolviert hat. Dabei gab der Riedauer, der aktuell mit Frankfurt als Bundesliga-Vierter und nach dem Aufstieg ins Achtelfinale auch in der Champions League überwintert, den 470 Gästen Einblick in sein Leben. Erzählte, dass die Europa-League-Medaille neben den zwei mit Ried gewonnenen ÖFB-Cupsieger-Medaillen „im Nachtkastl liegt.“ Und, dass der EC-Titel für ihn „nice to have“ sei. Viel schöner aber jene Schritte waren, in denen Frankfurts Team zu einem verschworenen und an sich glaubenden Haufen zusammengewachsen ist.