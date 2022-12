Twitter sperrt Konto zu Elon Musks Privatflügen

Sweeney lehnte ab, erhöhte in einem Gegenangebot auf 50.000 Dollar oder zumindest ein Praktikum bei Tesla, hörte dann aber nichts mehr von Musk. Der Milliardär hatte ihn auf Twitter blockiert. Sperren konnte er das Konto @ElonJet allerdings (noch) nicht. Auch nach der 44 Milliarden Dollar schweren Übernahme des Kurznachrichtendienstes im Oktober zeigte Musk dahingehend zunächst keinerlei Ambitionen. Noch am 7. November erklärte er in einem Tweet, dass sein Bekenntnis zur Meinungsfreiheit so stark sei, dass er den Account zu seinem Jet nicht sperren werde.