Teenager verfolgt Flüge russischer Oligarchen-Jets

Der erste Tweet vom 27. Februar verrät etwa, dass eine Bombardier BD-700 Global aus dem Besitz von Roman Abramowitsch im lettischen Riga gelandet ist. Am Montag vermeldete der Account den Start eines M-Sola-Helikopters von Abramowitsch unweit des Inselstaates Sankt Kitts und Nevis in der Karibik - „wahrscheinlich von einer Jacht gestartet“, merkte Sweeney an.