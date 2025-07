Bestes Ergebnis aller Zeiten – Österreich räumt ab

Positiver Blick in die Zukunft

Die neuaufgestellte ÖOC-Spitze hofft auf viele weitere Medaillen, die bei den kommenden Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles oder 2032 in Brisbane folgen sollen. Die Erfahrungen der Jugendspiele werden dabei ganz sicher helfen. Der Präsident betont: „Man muss nicht herumspekulieren! Die Jugendlichen von Skopje sind die Athleten, die auch in sieben oder elf Jahren wieder dabei sind.“ Dann sollen die Stars von Morgen auf dem Höhepunkt ihrer Karriere die Medaillen abräumen und eine ganze österreichische Sportnation mit ihren Leistungen verzücken.