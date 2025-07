Juli reiht sich in die nassesten Monate ein

Nahezu überall in Österreich wurde der durchschnittliche Monatsniederschlag für Juli schon übertroffen. Laut dem Wetterdienst UBIMET betragen die Abweichungen vom Klimamittel (1991-2020) im Juli (Werte bis 25.7. berücksichtigt, Anm.) meist 25 bis 50 oder 50 bis 75 Prozent, in einigen Regionen, z.B. rund um Zwettl in Niederösterreich und in der Nähe von Eisenstadt, noch mehr. Vergleichsweise geringe Abweichungen beim Niederschlag verzeichneten unter anderem Regionen in der Steiermark wie Deutschlandsberg, in Kärnten (z.B. Klagenfurt, Spittal/Drau) und in Oberösterreich (z.B. im Innkreis).