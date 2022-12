Tim Cook lüftet Geheimnis um Bildsensor im iPhone

Neuer Sensor entwickelt

Dass Apple Sony-Sensoren verbaut, kommt also nicht ganz überraschend, zumal die Japaner als führend auf dem Markt für Bildsensoren gelten und im vergangenen Jahr 44 Prozent des Marktanteils für CMOS-Bildsensoren hielten, wie „Nikkei Asia“ berichtet. So verbaut etwa auch Nikon in zahlreichen seiner Kameras Bildsensoren von Sony. Zweitgrößter Anbieter mit 18,5 Prozent Marktanteil ist Samsung.