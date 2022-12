Zuckersüßes Kinder-Marketing ärgert Konsumenten

„Echte Früchte“ nur in Spuren enthalten

„Das Zuckerwasser mit Spuren von Fruchtsaftkonzentrat buhlt mit Comic-Figuren um die Aufmerksamkeit der Kinder. Ein Ärgernis für viele Konsument*innen“, hieß es zur Nominierung von Dreh und Trink. Die Flaschen sind zudem „perfekt für Kinderhände abgestimmt“, wie der Hersteller übrigens auf seiner Website selbst erklärt. Und gäbe somit laut foodwatch Österreich zu, „dass dieses Produkt gezielt auf Kinder zugeschnitten ist“. Beworben werden die Getränke zudem „mit echten Früchten“, die tatsächlich aber nur in Spuren enthalten seien, und zwar als Fruchtsaftkonzentrat. Dafür enthalte Dreh und Trink reichlich Zucker, kombiniert mit Zusatzstoffen und Aromen, so die Kritik. Laut Empfehlungen der WHO sollte ein so süßes Getränk nicht an Kinder beworben werden.