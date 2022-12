Landwirt (27) nach Chlorgaseinsatz in Klinik

Mit Rettung in die Klinik

„Die alarmierten Feuerwehren sicherten unter schwerem Atemschutz die Kanister und führten diese in weiterer Folge der Entsorgung zu“, heißt es seitens der Polizei. Weder Tiere noch der Landwirt selbst wurden dabei verletzt. Der 27-Jährige wurde dennoch von der Rettung zur Kontrolle in die Innsbrucker Klinik gebracht. Dort steht er unter Beobachtung.