Tirols Klimaaktivismus: Erste „Kämpfer-Generation“

Die EU möchte bis 2050 schadstofffrei sein, die Kommission die EU-Luftqualitätsnormen daher mehr an die Leitlinien der WHO anpassen. Die konkreten Maßnahmen festzulegen sei allerdings Sache der Staaten. „Das sind die wichtigsten Grundlagen für die IG-Luft-Maßnahmen , die unbedingt beibehalten werden müssen. Österreich muss in dieser Sache aber Vorreiter sein“, erklärte Gurgiser.