ÖSV-Lady gesteht: „Das war schon eine Genugtuung“

„Das war schon eine ganz tolle Sache, dass ich im zweiten Durchgang so lange in der Leaders-Box sitzen durfte“, strahlte Elisabeth „Lisi“ Kappaurer auch noch zwei Tage nach ihrem 14. Rang im Weltcup-Riesentorlauf von Sestriere (It). „Wobei mir am meisten getaugt hat, dass sich alle so mit mir mit gefreut haben."

Wohl auch, weil für viele komplett unvorstellbar war, dass die Bezauerin nach ihren Horrorverletzungen der letzten Jahre und den unzähligen Operationen jemals wieder Skirennen bestreiten kann. „Mein großes Ziel war immer, wieder ganz gesund zu werden“, erzählt die 28-Jährige. „Ich war aber auch davon überzeugt, dass ich es - wenn meine Beine mitspielen und ich schmerzfrei Skifahren kann - auch im Spitzensport noch einmal schaffen kann.“