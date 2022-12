Mit eisernem Willen zurück in den Weltcup

„Leider konnte ich den Ski nicht so freigeben, wie ich mir das vorgestellt hatte“, analysierte Patrick Feurstein nachdem er beim Weltcup-Riesentorlauf in Val d’Isere auf Rang 21 gefahren war. Emotional wurde es für den Mellauer dann aber doch, als er im Zielraum erfuhr, dass seine Landsfrau Lisi Kappaurer beim Damen-RTL in Sestriere (It) sensationell auf Platz 14 gefahren war.