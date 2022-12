„Krone“-Leser macht kleines Weihnachtswunder wahr

Mit unserem Verein „Krone-Leser helfen“ unterstützen wir heuer mehrere Familien: Petra, die mit ihren drei kleinen Kindern in einem Gartenhaus lebt, helfen Sie unter dem Kennwort Mama. Claudia, die mit ihrer Familie während des Sturms am St. Andräer See einen Albtraum mit schwerwiegenden Folgen erlebte, helfen Sie unter dem Kennwort Sturm; Gegendtaler Familien unterstützen Sie unter dem KW Unwetter. Magdalena, die einen speziellen Sehbehelf braucht, helfen Sie mit dem Kennwort Brille. Spenden Sie bitte an: IBAN: AT45 3900 0000 0591 9006