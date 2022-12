Barbagia: Tradition um der Tradition willen

Der Herbst in Barbagia

Eine weitere Besonderheit ist der „Autunno di Barbagia“, der Herbst in Barbagia. Von September bis Dezember präsentiert sich jedes Wochenende ein anderer Ort. Einheimische kommen, um lokales Brauchtum kennenzulernen, Kunsthandwerk zu bestaunen, vor allem aber um kulinarischen Genüssen zu frönen. Wir Touristen sind herzlich willkommen. An diesem Sonntag richtet Lollove - ein Dorf, in dem nur noch 30 Menschen wohnen - das Fest aus. Im Ort werden Häuser und Innenhöfe geöffnet. Es gibt Musik, Gesänge, sardische Spezialitäten, heiße Maroni, Süßes, Pasta, aber auch Ausgefallenes wie Eselfleisch. Die Menschen unterhalten sich, essen, trinken, feiern. Es ist ein Fest für alle Sinne, Tradition um der Tradition willen.