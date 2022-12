Mit der „Seascape“ ab New York auf hoher See

Virtuell am meistbesuchten Platz in Manhattan

Inspiriert von der Mega-Metropole New York City überzeugt das neue Flaggschiff mit avantgardistischem und hochmodernem Design. So befindet sich im Herzen der Seascape auch eine virtuelle „Times Square“ mit einer acht Meter hohen LED-Wand, die über vier Decks die Skyline von Manhattan projiziert.