„Was gedenken Sie zu tun, Frau Landesrätin?“

„Eskalation der Gewalt: Tirols Jugend wird brutaler“ – das titelte die „Tiroler Krone“ im April 2022. Mehrere Experten untermauerten diese These. „Ich kann nicht sagen, dass mehr Fälle auftreten. Was aber auffällt, ist die zunehmende Brutalität“, betonte Philipp Scheiring, Leiter des Jugendzentrums in Imst. Sein Kollege Helmut Schumacher, Leiter des mk-Jugendzentrums in Innsbruck, beobachtete hingegen sehr wohl, dass die Kriminalität unter Jugendlichen zugenommen habe. Von einer höheren Anzahl an Suspendierungen und körperlichen Übergriffen an Schulen sprach Petra Sansone, Geschäftsführerin der Tiroler Kinder und Jugend GmbH. Und Brigitte Thöny von der Tiroler Bildungsdirektion meinte, dass die Gewaltbereitschaft durch soziale Medien verstärkt werde.