Schlägerei, Vergewaltigung: Jugendliche verurteilt

Vorwurf Vergewaltigung gegen zwei Jugendliche

Einem 14- und einem 15-Jährigen wirft die Staatsanwaltschaft vor, im September zwei Mädchen unter Vorhalt eines Messers gezwungen zu haben, in eine Tiefgaragenabfahrt mitzugehen. Eines sollen sie wieder weggeschickt, das andere vergewaltigt haben. Zudem sollen sie im Sommer ein Mädchen in einer Umkleidekabine begrapscht haben. Sie wurden teilweise, vor allem wegen Vergewaltigung, schuldig gesprochen. Zwölf Monate Haftstrafe bedingt, 1140 Euro Strafe und 800 Euro an das Opfer. In einem Fall nicht rechtskräftig.