Gewalt: Jugendliche in Tirol werden immer brutaler

„Ich kann nicht sagen, dass mehr Fälle auftreten. Was aber auffällt, ist die zunehmende Brutalität“, meint Phillip Scheiring, Leiter des Jugendzentrums in Imst. Auffällig bei schweren Körperverletzungen der letzten Jahre in Imst: „Einer hat immer mitgefilmt.“ Scheiring, der ein solches Video selbst einmal zu Gesicht bekommen hat, vermutet, dass sich die Jugendlichen von Online-Videos Kampftaktiken abschauen.