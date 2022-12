Tragödie um ermordetes Neugeborgenes bleibt Rätsel

Hoffen auf „Inspektor Zufall“

An eine Verbindung zwischen den beiden Kindsmorden glauben die Freistädter Polizisten freilich nicht, auch wenn in ihrem mysteriösen Fall nichts ausgeschlossen werden kann. Weil es trotz intensivster monatelanger Ermittlungen keine Erkenntnisse gab, die zu der verschwundenen Mutter führten. Von dieser Frau wurden an der Babyleiche zwar DNA-Spuren gefunden, doch die Auswertung ergab keine Treffer in den polizeilichen Datenbanken. „Nach 35 Jahren im Dienst weiß ich, wenn in einem Fall erst einmal die Ermittlungen zum Stillstand gekommen sind, dann steht’s. Außer ,Inspektor Zufall‘ hilft vielleicht doch noch mit“, sagt ein Mühlviertler Ermittler.